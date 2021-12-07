قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مساء الثلاثاء، إن الجهاز فشل في منع زرع "جاسوس" في منزل وزير الدفاع بيني غانتس، متّهم بالعمل لصالح إيران.

جاء ذلك لدى عرضه نتائج تحقيق أجرته لجنة شكّلها إثر الكشف عن القضية، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن "الشاباك"، في بيان، أنه اعتقل "عومري غورين" (37 عاماً)‎، وهو عامل تنظيف إسرائيلي في منزل وزير الدفاع، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وقال "بار" الثلاثاء: "على الرغم من أننا تمكّنا من إحباط العملية، إلا أننا فشلنا في منعها".

وتابع أنه وجّه "لفت نظر" إلى اثنين من مديري "الشاباك". و"لفت النظر" هو ملاحظة تُسجّل في الملف الشخصي بسبب سلوك غير لائق أو أداء معيب.

وخلصت لجنة التحقيق إلى أن "إخفاقات مهنية اكتُشفت في عملية الفحص الأمني لغورين (عامل التنظيف)، وفجوات في سير العمل لدى جميع العناصر العاملة في تأمين الوزير ومحيطه، بما فيها وحدة الرصد ووحدة التأمين في الشاباك والمسؤولين عن الحراسة من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع".

وأضافت: " كجزء من عملية استخلاص العبر الفورية، أجري فحص واسع حيال جميع الشخصيات التي تؤمّن، وجرى تشديد إجراءات الفحص والتشخيص للدوائر القريبة من الأشخاص المشمولين بالتأمين".

وأمر رئيس "الشاباك" بإضافة "طبقات حماية استخبارية وعملياتية في الغلاف التأميني للشخصيات التي يحرسها الجهاز".

كما تقرر إضافة عناصر استخبارية مهمتها مراقبة عملية الفحص الأمني لأصحاب المهن المختلفة العاملين في محيط الشخصيات السياسية التي يتولى "الشاباك" تأمينها.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن غورين يمتلك "ماضٍ جنائي غني"، إذ راكم خمس إدانات و14 ملفاً في الشرطة على مدى أكثر من عقد، بسبب عمليتَيْ سطو على بنك، واقتحام منازل، وسرقة، وحُكم أربع فترات سجن، آخرها أربع سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن "الشاباك" أن غورين "توجّه بمبادرة خاصة، عبر شبكة اجتماعية، إلى جهة محسوبة على إيران وعرض عليها المساعدة بشتى الطرق في ضوء عمله داخل منزل غانتس".

وأفاد بأن "غورين ناقش مع الجهة التي كان يتواصل معها، إمكانية زرع برامج تجسس من شأنها أن تسمح بالوصول إلى حاسوب غانتس، وقد أدى اعتقاله إلى إحباط هذا الاختراق".

وتابع أن "غورين اعترف، خلال الاستجواب، بأنه كان يصوّر في أماكن مختلفة من منزل غانتس ويرسل إلى المصدر الإيراني، وقد حُقق معه بعلم الوزير".