ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة عبر الفيديو جمعته بنظيره الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، بتعزيز حلف شمال الأطلسي قدراته العسكرية على حدود بلاده، مطالباً بـ"ضمانات" بعدم توسيع الحلف شرقاً.

وأفاد الكرملين بأن "الحلف الأطلسي يقوم بمحاولات خطيرة لاستخدام الأراضي الأوكرانية ويُعزز قدراته العسكرية على حدودنا، لذلك فإن روسيا لها مصلحة جدية في الحصول على ضمانات قانونية موثوقة تستبعد توسيع الحلف الأطلسي شرقاً"، في بيان صدر بعد محادثات "صريحة ومحترفة" بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

من جهة أخرى أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أعرب عن "مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في البيان أن "الرئيسين كلّفا فريقيهما متابعة (المحادثات) وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها".

وعرض التليفزيون الروسي تبادل مجاملات عند انطلاق القمة، في مقطع فيديو قصير يظهر فيه بوتين جالساً خلف طاولة طويلة أمام شاشة يظهر عليها نظيره الأمريكي، في مقرّه في سوتشي على البحر الأسود.

من جانبه نشر البيت الأبيض صورة لجو بايدن محاطاً بمستشاريه في "غرفة العمليات" الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في البيت الأبيض.

وأكد بايدن لبوتين "دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها" وفق البيت الأبيض.

علاقة "مستقرة"

وكان بايدن أبدى في يونيو/حزيران، رغبته في إقامة علاقة "مستقرة" و"يمكن توقّع" مآلها مع روسيا، خلال قمة حضورية بين الرئيسين في جنيف، ويبدو أن هذا الهدف لا يزال قائماً في الوقت الحاضر.

وتتهم واشنطن وكييف موسكو بحشد قوات ومدرعات على حدودها مع أوكرانيا تمهيداً لشنّ هجوم على هذا البلد، في سيناريو يُذكّر بالعام 2014 حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم واندلع نزاع مسلّح بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا أوقع أكثر من 13 ألف قتيل حتى الآن.

في المقابل، ينفي الكرملين أيّ نيّة لغزو أوكرانيا، وتأخذ موسكو على واشنطن تجاهل المخاوف الروسية حيال النشاط المتزايد لدول الحلف الأطلسي في البحر الأسود ورغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف ومساعي كييف لتسليح نفسها مستعينة بالغرب.