سياسة
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أسلحة متطورة مهربة من إيران.. إسرائيل تكشف عن هدف هجوم اللاذقية
يهدف الهجوم الذي شهده ميناء اللاذقية التجاري غربي سوريا فجر الثلاثاء، إلى ضرب أسلحة متطورة مهربة من إيران عن طريق البحر، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
أسلحة متطورة مهربة من إيران.. إسرائيل تكشف عن هدف هجوم اللاذقية
أدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية بمرفأ اللاذقية قبل السيطرة عليها وإخماد النيران / SANA via AP
8 ديسمبر 2021

قالت قناة إسرائيلية إن الهدف من الهجوم الذي شهده ميناء اللاذقية التجاري غربي سوريا فجر الثلاثاء، هو ضرب أسلحة متطورة مهرَّبة من إيران عن طريق البحر.

وأضافت قناة "كان" الرسمية مساء الثلاثاء، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم استهدف صواريخ كروز أو طائرات مسيرة انتحارية.

وأشارت إلى أن "هذا هو الهجوم العاشر المنسوب إلى إسرائيل في سوريا خلال شهر ونصف، والأول ضد أهداف في الميناء نفسه".

ولفتت إلى أن "الهجوم على ميناء اللاذقية، وكذلك باقي الهجمات السابقة المنسوبة إلى اإسرائيل، تعكس جهداً إسرائيلياً لمحاولة دقّ إسفين بين رئيس النظام السوري (بشار) الأسد والإيرانيين، لأن الأسد ربما لم يكن على علم بشحنة الأسلحة الإيرانية".

وحسب القناة، فإن الهدف من الجانب الإسرائيلي هو "محاولة إحراج الأسد، وإظهار الثمن الذي يدفعه مقابل التعاون مع الإيرانيين".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" قالت إن طائرات إسرائيلية شنّت هجوماً بعدة صواريخ فجر الثلاثاء، استهدف من اتجاه البحر المتوسط ميناء اللاذقية التجاري.

وأوضح المصدر أن "الهجوم استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان"، بلا إشارة إلى وقوع إصابات.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

ومنذ سنوات تتعرَّض مواقع قوات النظام ومجموعات مسلحة تابعة لإيران في سوريا لقصف إسرائيلي متكرر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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