سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد وقف فرنسا مشتبهاً به في قضية خاشقجي.. كيف ردّت السعودية؟
وقفت السلطات الفرنسية شخصاً يُشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، في شبهة سارعت السفارة السعودية في باريس إلى نفيها، مؤكّدة أنّه لا علاقة للموقوف بهذه الجريمة، مطالبةً بإطلاق سراحه فوراً.
بعد وقف فرنسا مشتبهاً به في قضية خاشقجي.. كيف ردّت السعودية؟
قُتل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 / Reuters
8 ديسمبر 2021

اعتقلت السلطات الفرنسية بالعاصمة باريس، مشتبهاً به ذا صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومساء الثلاثاء قالت السفارة السعودية في باريس في بيان، إن الموقوف "لا علاقة له بالقضية المتناولة"، مؤكدة أن "القضاء السعودي اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".

وتابعت السفارة: "وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء، نقلاً عن مصادر قضائية، أن شرطة الحدود في مطار شارل ديغول اعتقلت المشتبه به خالد العتيبي.

وقال مصدر قريب من الملفّ إن الشرطة وقفت العتيبي (33 عاماً) في المطار فيما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متوجهة إلى الرياض، مشيراً إلى أنه وُضع في الحبس الاحتياطي تنفيذاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا بحقّه.

وقُتل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائباً.

وهزّت الجريمة الرأي العامّ العالمي، بفضل تحرُّك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون إغلاق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محلّ انتقاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us