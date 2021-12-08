سياسة
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ألمانيا تدعو المغرب إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الجيدة
طالبت سفارة برلين لدى الرباط، المغرب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مدعية أن المتداوَل من معلومات حول العلاقات الألمانية-المغربية بطرق مختلفة، كاذب.
ألمانيا تدعو المغرب إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الجيدة
ألمانيا: مصلحتنا والمغرب عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة / AA
8 ديسمبر 2021

قالت ألمانيا إن "من مصلحة البلدين (ألمانيا والمغرب) عودة العلاقات الدبلوماسية، الجيدة والموسعة تقليدياً".

جاء ذلك في تدوينة للسفارة الألمانية بالعاصمة المغربية الرباط، في صفحتها الرسمية بفيسبوك، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وفي 6 مايو/أيار الماضي استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين كان المغرب أعلن مطلع مارس/آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهمّ قضايا مصيرية (لم تُوضَّح وقتها بالضبط)".

وتابعت سفارة برلين لدى الرباط في التدوينة: "في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نُشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية-المغربية بطرق مختلفة".

وزادت: "هذه المرة كان السبب أخباراً مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب إلى الباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس، ليس لها قطعاً أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني".

وأضافت أن " الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة"، دون أن تحدد طبيعة الأخبار المزعومة.

واعتبرت السفارة أن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية".

وأوضحت أن "ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع إلى المستقبل على قدم المساواة، كما ترحّب جلياً بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل".

والسبت قال تقرير برلماني مغربي، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال إن علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن "تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع البرلمانيين بمجلس المستشارين (أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حسب التقرير الذي وُزّع على البرلمانيين السبت.

وأوضح التقرير البرلماني أن "العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا تحتاج إلى عمل ومجهود، وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

‎ وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً بإقليم الصحراء تحت سيادتها، فيما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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