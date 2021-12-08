سياسة
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"الشيوخ الأمريكي" يدعم بيع صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء قراراً كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لـ280 صاروخ جو-جو متوسط المدى للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.
"الشيوخ الأمريكي" يدعم بيع صواريخ للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
مجلس الشيوخ الأمريكي / Reuters
8 ديسمبر 2021

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء قراراً كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لـ280 صاروخ جو-جو متوسط المدى للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنه يعارض بشدة أي قرار يحول دون اتمام عملية بيع الصواريخ المتقدمة للسعودية.

وقال إن ذلك يقوّض التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة على "دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في السعودية".

وصوّت 62 نائباً لصالح القرار مقابل 25 ضد الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية وتشمل 280 صاروخ "إيه آي إم 120سي-7 / سي-8" جو-جو متوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 راجمة صواريخ "إل إيه يو-128" إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدين.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة بايدن، على خلفية انغماس الرياض في الصراع اليمني.

وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان، إن صدور قرار مجلس الشيوخ "من شأنه أن يقوّض التزام الرئيس جو بايدن المساعدة على دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على المدنيين في السعودية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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