استقبلت ولاية موغلا التركية قرابة 1.1 مليون سائح في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقال مدير دائرة الثقافة والسياحة في الولاية زكريا بينغول، إن موغلا (جنوب غرب) استقبلت مليوناً و73 ألف سائح في الفترة الممتدة من مطلع يناير/كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حسب وكالة الأناضول.

وأوضح أن عدد زوار الولاية خلال الفترة المذكورة زاد بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وأشار إلى تصدُّر السياح الروس قائمة الأجانب الوافدين إلى ولاية أنطاليا التركية خلال الفترة المذكورة.

وأضاف: "تلاهم الأوكرانيون والألمان والبولنديون والبريطانيون وسياح من دول أخرى".

من جهته أشار نائب رئيس اتحاد أصحاب الفنادق بولنت بلبل أوغلو، إلى أن السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بالوباء في العالم.

وأكد بلبل أوغلو أن موغلا من بين أهم الوجهات السياحية في تركيا.

وقال: "إذا لم تحدث مشكلة عالمية خلال العام المقبل، فسنتجاوز عدد السياح الذين استقبلتهم موغلا خلال عام 2019".

وخلال عام 2019 تجاوز عدد السياح القادمين إلى ولاية موغلا 3 ملايين و266 ألفاً.

يُشار إلى أن موغلا التي تضمّ أطول شريط ساحلي بين الولايات التركية، بطول يصل إلى 1484 كيلومتراً، تجذب السيّاح بجمالها الطبيعي، ومعالمها السياحية والتاريخية التي تعود إلى حضارات مختلفة.