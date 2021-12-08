تفوقت الهند على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى الدول العربية للمرة الأولى منذ 15 عاماً بعد أن عطلت جائحة كوفيد-19 التدفقات التجارية عام 2020، وفقاً لبيانات قدمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لرويترز الثلاثاء.

ويُعَدّ العالم العربي من أهمّ الشركاء التجاريين للبرازيل، لكن بُعدَه عن تلك الأسواق كان له أثره، إذ أضر الوباء بالخدمات اللوجيستية العالمية.

وأظهرت البيانات أن البرازيل استحوذت على 8.15% من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عضواً في الجامعة العربية العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25% من تلك التجارة، منهية بذلك تميز البرازيل منذ 15 عاماً.

وعلى الرغم من استمرار المنافسة، فقدت البرازيل تفوقها أمام الهند ومصدّرين آخرين مثل تركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وسط تعطل طرق الشحن التقليدية.

والشحنات البرازيلية إلى السعودية، التي كانت تصل خلال 30 يوما، قد تصل الآن خلال ما يصل إلى 60 يوماً، وفقاً للغرفة، في حين تسمح المزايا الجغرافية للهند بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقلّ من أسبوع.

وارتفعت الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الدول العربية 1.4% فقط من حيث القيمة إلى 8.17 مليار دولار العام الماضي. وبين شهرَي يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، بلغ إجمالي المبيعات 6.78 مليار دولار، بزيادة 5.5%، مع انحسار المشكلات اللوجيستية، حسبما أظهرت بيانات الغرفة.

وأدّى دفع الصين إلى زيادة مخزوناتها الغذائية خلال الجائحة أيضاً إلى تحول مسار بعض من تجارة البرازيل مع العرب، إذ اتجهت دول رائدة مثل السعودية إلى تكثيف الترويج لإنتاج الغذاء محلياً مع البحث عن موردين بدلاء.