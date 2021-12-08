أعلن قسم الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية في بيان مساء الثلاثاء، مصادرة 171 صاروخاً أرض-جو و8 صواريخ مضادة للدبابات وقرابة 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية في بحر العرب.

وقالت الوزارة إن الأسلحة صودرت من سفينتين للحرس الثوري الإيراني كانتا متجهتين إلى مقاتلي جماعة الحوثي في اليمن، فيما صودر النفط من 4 ناقلات نفط تحمل أعلاماً أجنبية كانت متوجهة إلى فنزويلا.

وأشارت الوزارة إلى أنها باعت المنتجات النفطية المصادرة بموجب أمر قضائي، وإنه قد تُوجَّه عائدات ذلك إلى صندوق ضحايا الإرهاب.

رداً على ذلك قالت ممثلة البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة زهرا إرشادي، إن الولايات المتحدة "تسرق نفطنا في المياه الدولية"، محذرة من "تداعيات خطيرة" في حال استمرار هذه الممارسات الأمريكية.

وأضافت: "على المجتمع الدولي إدانة قرصنة واشنطن وتهديد الملاحة والتجارة"، قائلة إن العقوبات الأمريكية على الملاحة البحرية الإيرانية تعرقل تأمين احتياجاتها الضرورية، حسب وكالة ISNA الإيرانية.