سياسة
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الولايات المتحدة تصادر أسلحة ونفطاً إيرانيين في بحر العرب.. كيف ردّت طهران؟
قالت الولايات المتحدة إن بحريتها صادرت أسلحة ونفطاً إيرانيين على متن سفن في بحر العرب، وقالت إن عملياتها منعت نقل هذه الحمولات إلى اليمن وفنزويلا.
الولايات المتحدة تصادر أسلحة ونفطاً إيرانيين في بحر العرب.. كيف ردّت طهران؟
صودر النفط من 4 ناقلات نفط تحمل أعلاماً أجنبية كانت متوجهة إلى فنزويلا - صورة تعبيرية / AFP
8 ديسمبر 2021

أعلن قسم الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية في بيان مساء الثلاثاء، مصادرة 171 صاروخاً أرض-جو و8 صواريخ مضادة للدبابات وقرابة 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية في بحر العرب.

وقالت الوزارة إن الأسلحة صودرت من سفينتين للحرس الثوري الإيراني كانتا متجهتين إلى مقاتلي جماعة الحوثي في اليمن، فيما صودر النفط من 4 ناقلات نفط تحمل أعلاماً أجنبية كانت متوجهة إلى فنزويلا.

وأشارت الوزارة إلى أنها باعت المنتجات النفطية المصادرة بموجب أمر قضائي، وإنه قد تُوجَّه عائدات ذلك إلى صندوق ضحايا الإرهاب.

رداً على ذلك قالت ممثلة البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة زهرا إرشادي، إن الولايات المتحدة "تسرق نفطنا في المياه الدولية"، محذرة من "تداعيات خطيرة" في حال استمرار هذه الممارسات الأمريكية.

وأضافت: "على المجتمع الدولي إدانة قرصنة واشنطن وتهديد الملاحة والتجارة"، قائلة إن العقوبات الأمريكية على الملاحة البحرية الإيرانية تعرقل تأمين احتياجاتها الضرورية، حسب وكالة ISNA الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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