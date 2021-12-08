تحطمت الأربعاء مروحية كان على متنها رئيس هيئة الأركان الهندية بيبين راوات و13 شخص آخر.

وأعلنت القوات الجوية الهندية في تصريحات صحفية تحطُّم المروحية في منطقة جبال نيلغيريس في ولاية تاميل نادو، حسبما نقلت صحيفة "هيندوستان تايمز" المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر -لم تسمه- قوله إنه "أُنقِذَ ثلاثة أشخاص فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية من كانوا على متن المروحية".

ولم يحدّد المصدر هوية من أُنقذوا حتى الساعة 8:50 (ت.غ).

وأوضحت "هيندوستان تايمز" أن المروحية كان على متنها أعضاء في فريق عمل رئيس الأركان وأفراد من عائلته.

يشار إلى أن المروحية أقلعت من قاعدة "سولور" الجوية باتجاه مدينة ويلينغتون في منطقة نيلغيريس.

وأفادت السلطات الهندية بفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على أسباب تحطم المروحية.