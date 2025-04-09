وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 36 شهيداً (بينهم 3 حالات انتشال)، و41 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 (تاريخ استئناف الإبادة) بلغت ألفاً و482 شهيداً، و3 آلاف و688 مصاباً".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و846 شهيداً و115 ألفاً و729 مصاباً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

قصف المنازل والخيام

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من المنازل المتلاصقة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينياً على الأقل، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وأفاد المصدر الطبي أن أكثر من 50 فلسطينياً أصيبوا جراء هذه الغارة، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما استُشهد فلسطينيان بينهما سيدة في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق مصدر طبي.

وأضاف المصدر الطبي أن فلسطينيَّين آخرَين بينهما طفل استُشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار إلى أن فلسطينياً تُوفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق.

وقال شهود عيان إنّ جيش الاحتلال يواصل سياسة نسف المباني السكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

مجاعة تهدّد الأطفال

وتزامناً مع شن الغارات، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما فاقم معاناة سكّانه، لا سيما الأطفال الذين باتوا على شفا مجاعة تهدّد حياتهم.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إنّ 60 ألف طفل في قطاع غزة يتهددهم مضاعفات صحية خطيرة بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

وأشارت إلى أن "إغلاق المعابر أمام الإمدادات الغذائية والدوائية قد يُفاقم الأعداد المرصودة بإصابتها بسوء التغذية".

وحذّرت الوزارة من أن "انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب سيضاعف التحديات الصحية مع استمرار منع التطعيمات الوبائية للأطفال، خصوصاً تطعيمات شلل الأطفال".

بدورها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: "في شمال غزة، لا يبحث الأطفال عن ألعابهم أو أقلامهم، بل عن الماء، لا يذهبون إلى المدرسة، بل يدفعون العربات بحثاً عن شيء يروي عطشهم".

وأوضحت أن فرض إسرائيل للحصار ووقف دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة للأسبوع السادس أدى إلى "ازدياد ندرة المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية"، مشددة على أن لاستمرار الحصار الإسرائيلي أثراً "مدمراً" في أطفال غزة.

وطالبت الوكالة الأممية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.