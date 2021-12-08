سياسة
3 دقيقة قراءة
"لن نتركهم".. البرهان يتهم بعثات دبلوماسية بـ"التحريض" ضد الجيش السوداني
حذّر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، من اتخاذ إجراءات في مواجهة بعثات دبلوماسية اتهمها بإثارة "الفتنة والتحريض" ضد جيش بلاده.
"لن نتركهم".. البرهان يتهم بعثات دبلوماسية بـ"التحريض" ضد الجيش السوداني
البرهان يتهم بعثات دبلوماسية بإثارة "الفتنة والتحريض" ضد الجيش السوداني / AFP
8 ديسمبر 2021

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، بعثات دبلوماسية بإثارة "الفتنة والتحريض" ضد جيش بلاده، محذراً من اتخاذ إجراءات في مواجهتهم.

جاء ذلك خلال خطاب في ختام المشروع التدريبي للجيش السوداني "أحفاد تهراقا-5" بمنطقة المعاقيل العسكرية بولاية نهر النيل، تابعه مراسل الأناضول.

وقال: "نرى البعثات الدبلوماسية تتجول بكل حرية في الخرطوم، بعض البعثات الدبلوماسية (لم يسمها) تعمل على الفتن ضد الجيش ونحن لا نتركهم، ونحذرهم وسنتخذ إجراءات (لم يوضحها)".

وأضاف البرهان، أن "القوات المسلحة ملتزمة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، حتى الوصول إلى حكومة منتخبة".

وأردف: "وقّعنا اتفاقاً مع حمدوك، ونحن ملتزمون به حتى نصل لحكومة منتخبة ونعمل معه من أجل مهام حياة الناس، والعمل على استدامة السلام وتحضير البلاد للانتخابات".

وتابع البرهان: "نقول لحمدوك امضِ ونحن معك نساعدك في العبور".

ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً من 14 بنداً، أبرزها عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.

وجاء الاتفاق على خلفية أزمة حادة يشهدها السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلاباً عسكرياً".

وأعرب البرهان، عن أسفه لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة (على قراراته) في السودان، وفي إقليم دارفور غربي البلاد (إثر صراعات قبلية)، مبدياً حرصه على "تحقيق العدالة لذويهم".

وحول الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا قال البرهان: "جنودنا خلال الأسبوعين الماضيين قدموا أروع التضحيات في منطقة الفشقة وهم يذودون عن أرض الوطن (..) قدمنا 16 من الشهداء".

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش السوداني مقتل 6 من جنوده بمنطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا، جراء هجوم نفذته مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، وهو ما نفته أديس أبابا.

وأشار البرهان إلى أن المشروع التدريبي للجيش السوداني بمنطقة المعاقيل شمالي البلاد، "يحاكي معركة محتملة في المستقبل"، لكنه أكد بأنه "لا يحمل نوايا عدوانية".

وشدد على أن "تدريباتنا العسكرية لا تستهدف أحداً وهي إجراء روتيني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us