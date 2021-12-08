سياسة
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ألطون: الاتفاقيات مع الإمارات وقطر تعكس الثقة الدولية بتركيا
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، يقول إن الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مؤخراً مع إسبانيا والإمارات وقطر، تعكس الثقة الدولية التي اكتسبتها البلاد بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ألطون: الاتفاقيات مع الإمارات وقطر تعكس الثقة الدولية بتركيا
ألطون قال إن الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مؤخراً مع إسبانيا والإمارات وقطر تعكس الثقة الدولية بتركيا / AA
8 ديسمبر 2021

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مؤخراً مع إسبانيا والإمارات وقطر، تعكس الثقة الدولية التي اكتسبتها البلاد بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان نشره الأربعاء، عبر حساباته على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، علّق فيه على الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى قطر.

وأوضح ألطون أن الرئيس أردوغان أبرم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدة اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية القائمة بين تركيا وقطر في المجالات كافة، ستتحول إلى علاقات أخوة حقيقية بين الجانبين.

وأجرى الرئيس أردوغان قبل يومين زيارة رسمية إلى قطر استغرقت يومين، التقى خلالها أمير البلاد وأشرفا على توقيع 15 اتفاقية تعاون بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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