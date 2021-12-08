أعلنت القوات الجوية الهندية، الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الجنرال "بيبين راوات" وزوجته من بين 13 شخصاً لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية بولاية "تاميل نادو" جنوبي البلاد.

ووفقاً لسلاح الجو، كان راوات في طريقه إلى كلية موظفي خدمات الدفاع بولاية "تاميل نادو" لإلقاء كلمة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حين وقع الحادث بالقرب من بلدة "كونور" التابعة للولاية ذاتها.

وقالت القوات الجوية الهندية، في بيان: "قرابة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، واجهت مروحية من طراز "IAF Mi 17 V5" مع طاقم من 4 أفراد و9 ركاب آخرين حادثاً مأساوياً بالقرب من كونور".

وأضاف البيان أنه "مع الأسف الشديد، تأكد الآن مصرع الجنرال "راوات"، وزوجته السيدة مادوليكا، و11 شخصاً آخرين كانوا على متن المروحية في الحادث المؤسف".

كما يجري حالياً علاج مسؤول دفاعي كبير (لم يسمّه البيان) في المستشفى العسكري بمدينة "ويلينجتون".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سلاح الجو، في تغريدة عبر تويتر، إن "تحقيقاً فُتح للكشف عن سبب الحادث".

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها قنوات إخبارية هندية عمال الإنقاذ وهم يعملون أمام حطام المروحية في منطقة غابات.

وعُيّن راوات كأول رئيس أركان للجيش في الهند عام 2019، وهو منصب أُنشئ للتنسيق بين الأجهزة المسلحة في البلاد.