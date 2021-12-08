سياسة
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القوات الأمريكية في سوريا تجري مناورات عسكرية مشتركة مع عناصر YPG الإرهابي
القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا تجري مناورات عسكرية مدة يوم واحد في ريف دير الزور شرقي البلاد، بمشاركة عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي. وجرت المناورات في بادية بلدة أبو خشب القريبة من معبر بلدة الصالحية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
القوات الأمريكية في سوريا تجري مناورات عسكرية مشتركة مع عناصر YPG الإرهابي
عشرات الجنود الأمريكيين ودبابات وعدد من العربات المدرعة شاركوا في مناورات استخدمت فيها الذخيرة الحية / AFP
8 ديسمبر 2021

أجرت القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا مناورات عسكرية في ريف دير الزور شرقي البلاد، بمشاركة عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

والأربعاء أفادت مصادر محلية لمراسل وكالة الأناضول، بأن عشرات الجنود الأمريكيين و3 دبابات وعدداً من العربات المدرعة، قد شاركوا الثلاثاء في مناورات استخدمت فيها الذخيرة الحية حيث جرى إطلاق النار على أهداف محددة مسبقاً.

كما شارك في المناورات التي استمرت يوماً واحداً، عشرات من عناصر التنظيم الإرهابي الذين حضروا إلى ساحة المناورات بعرباتهم المدرعة، بحسب المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن المناورات جرت في بادية بلدة أبو خشب القريبة من معبر بلدة الصالحية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، وهي أحد أهم نقاط تمركز القوات الروسية والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

والأسبوع الماضي، أرسلت الولايات المتحدة كتيبة قوات خاصة من العراق إلى قاعدتها العسكرية في مدينة رميلان شمالي شرقي سوريا، حيث بدأت بتدريب عناصر YPG/PKK الإرهابي.

ومنذ 2015، تواصل الولايات المتحدة تدريب وإجراء مناورات عسكرية مع عناصر YPG/PKK في القواعد الأمريكية العسكرية وفي العديد من المعسكرات شرقي سوريا، وذلك تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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