أعلن الادعاء العام في فرنسا، الأربعاء، الإفراج عن المواطن السعودي الذي أوقفته السلطات لاشتباهها بضلوعه في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وأوقفت السلطات الفرنسية السعودي خالد العتيبي، أمس الثلاثاء، بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة من مطار بباريس إلى العاصمة السعودية الرياض، حسب وسائل إعلام فرنسية.

وقال مسؤولو الادعاء في باريس إن السعودي الذي أوقف للاشتباه في ضلوعه بمقتل الصحفي جمال خاشقجي أُفرج عنه الأربعاء، بعد أن خلص المسؤولون إلى أن المسألة تتعلق بخطأ في تحديد الهوية، وفق ما نقل موقع قناة فرانس 24 المحلية

من جانبه أكد مصدر في الشرطة الفرنسية أن “المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وأن فرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019”، وفق إذاعة RTL الفرنسية.

وقتل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائباً.

وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.