أغلقت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، حيّ الشيخ جراح وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأخرجت المتضامنين من الخيمة التضامنية، ولم تبقِ سوى سكان الحيّ المهددين بالتهجير لصالح مستوطنين، حسب مركز حقوقي.

يأتي ذلك في أعقاب دعوات إلى تنظيم مظاهرة لليمين الإسرائيلي المتطرف في الحيّ، حسب "مركز معلومات وادي حلوة" (حقوقي غير حكومي).

وقال المركز، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي دققت في هويات الموجودين داخل الخيمة التضامنية في حيّ الشيخ جراح، وأخرجت من هم ليسوا من سكان الحيّ".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تمركزت عند مداخل حي الشيخ جراح، ونصبت حواجز بالسواتر الحديدية عندها".

وبشكل منتظم، يتعرض أهالي الشيخ جراح لاعتداءات ينفذها مستوطنون يسكنون في منازل بالحيّ صودرت من عائلات فلسطينية خلال السنوات الماضية.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الحيّ رفضها عرض "تسوية" قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وقالت المحكمة آنذاك إنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على التسوية، فإنها ستتخذ قراراً بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعد.

ومنذ عام 1956، تقيم العائلات الفلسطينية في منازلها بحيّ الشيخ جراح بموجب اتفاق حينها مع كل من الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتسببت انتهاكات إسرائيلية بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، دامت 11 يوماً في مايو/ أيار الماضي.