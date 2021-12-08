سياسة
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أردوغان: تركيا ستمضي قدماً في حملتها التنموية عبر فائدة منخفضة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستمضي قُدماً في الإنتاج والتوظيف من خلال فائدة منخفضة وأسعار صرف متوازنة، في الوقت الذي تعمل فيه بسرعة على تطوير قدرات البلاد الصناعية.
أردوغان: تركيا ستمضي قدماً في حملتها التنموية عبر فائدة منخفضة
أردوغان يؤكد أنه من غير الممكن هذه المرة إيقاف الحملة التنموية الكبيرة لتركيا / AA
8 ديسمبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستمضي قُدماً في الإنتاج والتوظيف من خلال فائدة منخفضة وأسعار صرف متوازنة، في الوقت الذي تعمل فيه بسرعة على تطوير قدرات البلاد الصناعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، عقب ترأسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبيّن أردوغان أنّ بلاده تهدف إلى ضمان إنتاج وتوظيف ورخاء دائم.

وأشار إلى أنّه من غير الممكن هذه المرة إيقاف الحملة التنموية الكبيرة لتركيا التي سبق أن حاولت تحقيقها مرات عديدة على مدى قرون ولم تكملها.

وأضاف: "لا الشعب ولا التاريخ ولا الدولة سيعفو عمن يلهث خلف انتهاز الفرص في الوقت الذي تخوض فيه تركيا أحد أكثر نضالاتها الاقتصادية حساسية".

وأردف: "قررنا الاستمرار في تطبيق الخصم على ضريبة الإيجار التي تساهم بـ1.7 مليار ليرة (نحو 130 مليون دولار) شهرياً لمواطنينا حتى مارس/آذار المقبل"

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن خلاص تركيا يكمن في الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري، لا في الوصفات التي توجهها المصالح العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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