سياسة
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بايدن: نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لردع غزو روسي أمر غير مطروح
الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لردع غزو روسي محتمل أمر "غير مطروح". كما أعرب عن أمله أن يكون هناك إعلان عن عقد اجتماعات على مستويات عليا مع روسيا وأربع دول على الأقل من الأعضاء الكبار في حلف شمال الأطلسي بحلول الجمعة.
بايدن: نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لردع غزو روسي أمر غير مطروح
بايدن يقول إن بلاده لديها التزام أخلاقي وقانوني للدفاع عن حلفائها في الناتو لكن ذلك لا يمتد إلى أوكرانيا / AP
8 ديسمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لردع غزو روسي محتمل أمر "غير مطروح" وإنه يأمل في عقد اجتماع مع روسيا ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي بحلول يوم الجمعة.

وقال بايدن في تصريح للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض، إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت واستمر قرابة ساعتين أمس الثلاثاء أنه ستكون هناك تداعيات اقتصادية غير مسبوقة لو أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وأنه على يقين بأن بوتين فهم الرسالة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يأمل في أن يكون هناك إعلان بحلول يوم الجمعة عن عقد اجتماعات على مستويات عليا مع روسيا وأربع دول على الأقل من الأعضاء الكبار في حلف شمال الأطلسي "لمناقشة مستقبل مخاوف روسيا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي على نطاق واسع"، وما إذا كان من الممكن عمل مواءمات أم لا حيث أنها تتعلق "بخفض درجة التوتر على طول الجبهة الشرقية".

وقال بايدن إن على الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً وقانونياً للدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي حال تعرضهم لهجوم، لكن ذلك الالتزام لا يمتد إلى أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول إمكانية نشر جنود أمريكيين لوقف غزو روسي لأوكرانيا قال بايدن "هذا الأمر غير مطروح على الطاولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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