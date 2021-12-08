سياسة
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ولي عهد السعودية يبدأ أول زيارة لقطر منذ المصالحة الخليجية
وصل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، إلى الدوحة، قادماً من أبو ظبي، في أول زيارة من نوعها منذ إتمام المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي. وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
ولي عهد السعودية يبدأ أول زيارة لقطر منذ المصالحة الخليجية
زيارة بن سلمان إلى الدوحة هي الأولى له منذ المصالحة الخليجية التي تمت خلال القمة الخليجية الـ41  / AA
8 ديسمبر 2021

وصل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، إلى الدوحة، قادماً من أبو ظبي، في أول زيارة من نوعها منذ إتمام المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الوكالة القطرية، إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي، مساء الأربعاء في زيارة رسمية للبلاد.

وأشارت إلى أنه كان في الاستقبال إضافة إلى عدد من المسؤولين، سفير قطر لدى الرياض، بندر بن محمد العطية، والسفير السعودي لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن "ولي العهد السعودي وصل الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، دون تفاصيل أخرى.

وتُعدّ زيارة بن سلمان إلى الدوحة، الأولى له منذ المصالحة الخليجية، التي تمت خلال القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأُعلن خلال تلك المصالحة اتفاق أنهى الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، لتستأنف السعودية وقطر فتح المعابر بينهما وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة إلى تسمية سفيرين للمرة الأولى منذ 2017.

كما تُعدّ الدوحة ثالث محطة في جولة ابن سلمان بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت الاثنين، بمسقط، ثم الثلاثاء في أبو ظبي، وذلك قبل قمة خليجية مرتقبة في المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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