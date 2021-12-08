دخلت قوات الأمن في محافظة البصرة جنوبي العراق، مساء الأربعاء، حالة الإنذار القصوى إثر اختفاء حاوية تحتوي على 100 قنبلة عنقودية جرى جمعها من قبل فرق إزالة الألغام بالمحافظة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة البصرة، لمراسل وكالة الأناضول، إن "الشرطة تلقت بلاغاً باختفاء حاوية تحتوي على 100 قنبلة عنقودية غير منفلقة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "القنابل جرى جمعها من قبل فرق إزالة الألغام في المناطق الصحراوية ووضعها في حاويات تمهيداً لتفجيرها".

وأشار إلى أن "الحاوية اختفت في ظروف غامضة وهو ما يؤكد فرضية تعرضها للسرقة من قبل مجهولين".

ولفت إلى أن "السلطات المحلية إلى جانب القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار القصوى بحثاً عن القنابل".

وأوضح المصدر أن "فرق إزالة الألغام تجمع الألغام وغيرها من القنابل والقذائف غير المنفلقة خارج المدن على بعد 60 كلم على الأقل لتجنب تعريض المدنيين للخطر".

وقال إن "السلطات عممت تحذيراً على المواطنين والمناطق الصناعية من التعامل مع الحاويات المشبوهة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي شيء يثير الشبهات".

وتزامن الحادث مع زيارة قصيرة أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمدينة البصرة للوقوف على التحقيقات الجارية بشأن انفجار دراجة نارية أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين وسط مدينة المدينة، الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات، في ظل تزايد وتيرة هجمات "داعش" الإرهابي شمالي البلاد، ووسط توترات سياسية يعيشها البلد على خلفية رفض قوى سياسية وفصائل مقربة من إيران، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.