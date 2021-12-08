سياسة
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مصر.. مصرع 3 أشخاص وإغلاق ميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية
مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر، والسلطات المصرية تغلق ميناءي شرم الشيخ والسويس شرقي البلاد. من جانبها قالت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة أثرت على معظم المحافظات، وإنها ستنتهي نهاية الأربعاء.
مصر.. مصرع 3 أشخاص وإغلاق ميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية
شهدت عدة مناطق في مصر سقوط أعمدة إنارة ولوحات دعائية وتطاير حواجز بسبب شدة الرياح / Reuters
8 ديسمبر 2021

أدى سوء الأحوال الجوية في مصر، الأربعاء، إلى مصرع 3 أشخاص، وإغلاق ميناءين شرقي البلاد، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم، (مملوكة للدولة)، بأن شاباً (25 عاماً) في مدينة السنطة بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، لقى مصرعه إثر سقوط شجرة ضخمة عليه أثناء قيادته لـ"توكتوك" (مركبة ذات 3 عجلات)، بسبب موجة الرياح الشديدة.

كما لقت سيدة تبلغ من العمر 62 عاماً، مصرعها عقب سقوط شجرة عليها أثناء سيرها في إحدى طرق محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، وفق المصدر ذاته.

كما لقيت سيدة (60 عاماً) مصرعها في الدقهلية (شمال)، "عندما سقطت من أعلى سطح منزلها في ‏مدينة دكرنس بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح"، حسب المصدر ذاته.

وأصيب بائع خضروات متجول (57 عاماً) في المحافظة ذاتها بإصابات خطيرة، بعدما سقط عليه ‏صندوق كبير من سطح أحد المنازل "نتيجة الرياح الشديدة". أثناء وجوده بمدينة منية النصر.

وشهدت عدة مناطق في مصر، سقوط أعمدة إنارة ولوحات دعائية وتطاير حواجز في طرق سريعة، بسبب شدة الرياح، وفق إعلام محلي.

وفي السياق، أفادت صحيفة اليوم السابع (خاصة)، بأن هيئة موانئ البحر الأحمر، قررت مساء الأربعاء، إغلاق ميناءي شرم الشيخ والسويس (شرق) "نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح إلى 27 عقدة".

وقالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات متلفزة، إن العاصفة أثرت على معظم المحافظات، لافتة إلى أنها ستنتهي نهاية الأربعاء لتعود الأجواء لطبيعتها.

واستعدت محافظات مصر بتحذيرات مسبقة من شدة الرياح والطقس السيئ، والدعوة للحذر، فيما عطلت بعض المحافظات الدراسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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