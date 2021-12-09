ارتفعت الثلاثاء حصيلة ضحايا ثوران بركان "سيميرو" في جزيرة جاوة بإندونيسيا إلى 34 قتيلًا.

وقال متحدث وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري، إن الحصيلة الأخيرة لضحايا البركان بلغت 34 قتيلاً و17 مفقوداً و169 مصاباً، حسبما نقل موقع “ريليف ويب” المعنيّ برصد أخبار المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة.

وثار بركان “سيميرو“ السبت الماضي، وكانت آخر حصيلة رسمية معلنة لعدد القتلى جراء ثورانه هي 22 قتيلاً.

وأمس أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، استئناف جهود البحث والإنقاذ، عقب تعليقها لفترة على خلفية ثوران جديد للبركان.

وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل يقطنه ما يقرب من 275 مليون شخص، على طول “حزام النار” في المحيط الهادئ.

و"حزام النار" منطقة يتخللها عديد من خطوط الصدع، بما يجعلها عرضة للنشاط البركاني المتكرر والزلازل.