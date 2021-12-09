وافق مجلس ولاية واشنطن الأمريكية بالإجماع على تسمية جزء من الشارع خارج السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، باسم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، حسب ما نقله موقع الإذاعة الوطنية العامةالمحلي NPR.

وسيُدعى مقطع من "جادة نيو هامشير" باسم "طريق جمال خاشقجي"، في احتفالية خاصة بدءاً من يناير/كانون الثاني المقبل، حسب المصدر ذاته.

وقُتل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائباً.

وهزّت الجريمة الرأي العامّ العالمي، بفضل تحرُّك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020 كانت محلّ انتقاد.