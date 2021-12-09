سياسة
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19 لغة.. تركيا تضيف العربية إلى لغات بوابة الحكومة الإلكترونية
أضافت وزارة العدل التركية خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها إصدار وثيقة "لا حكم عليه"، من بوابة الحكومة الإلكترونية "e-devlet".
19 لغة.. تركيا تضيف العربية إلى لغات بوابة الحكومة الإلكترونية
بإضافة اللغة العربية ارتفع عدد اللغات الأجنبية التي يمكن فيها إصدار وثيقة "لا حكم عليه" إلى 19 / AA
9 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة العدل التركية الأربعاء، إضافة خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها إصدار وثيقة "لا حكم عليه"، من بوابة الحكومة الإلكترونية "e-devlet".

بذلك يرتفع إلى 19 عدد اللغات الأجنبية التي يمكن بها إصدار الوثيقة المذكورة من بوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا، حسب بيان للوزارة.

وأبرز اللغات الأجنبية التي يمكن بها إصدار وثيقة "لا حكم عليه" من البوابة المذكورة، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والكورية واليابانية والصينية والروسية، فضلاً عن العربية.

يُذكر أن بوابة الحكومة الإلكترونية التركية بدأت منح وثيقة "لا حكم عليه" باللغات الأجنبية منذ مارس/آذار 2016.

يُشار إلى أن "e-devlet" بوابة إلكترونية تقدّم أغلب الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ويمكن استخدامها عبر الحصول على اسم مستخدم ورمز مرور، من مؤسسة البريد التركية "PTT".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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