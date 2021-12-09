أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً الأربعاء، يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني (تركستان الشرقية)، بسبب مخاوف تتعلق بالسخرة (العمل القسري) في الإقليم.

ويُعَدّ هذا التشريع أحد ثلاثة إجراءات حظِيَت بدعم كاسح، فيما تواصل واشنطن ضغوطها ضدّ معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة في الإقليم.

وأقر مجلس النواب "قانون منع العمل القسري للأويغور" بأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتاً ضد صوت واحد رافض، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضاً عليه ويوقّعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانوناً سارياً.

وسيضع التشريع الخاص بالأويغور "افتراضاً قابلاً للدحض" بأن كل البضائع الواردة من شينجيانغ، حيث أقامت الحكومة الصينية شبكة هائلة من معسكرات الاحتجاز للأويغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، أُنتجَت من خلال السخرة.

وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانغ، لكن الحكومة الأمريكية وكثيراً من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.

ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ورفاقه الديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع لأنه سيسبّب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.

ويورّد إقليم شينجيانغ إلى العالم كثيراً من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية.

وينفي البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس تأخير التشريعات.

وأعلنت إدارة بايدن الاثنين أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 على خلفية "فظائع" تُرتكب ضد حقوق الإنسان.

كذلك أقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون الأربعاء، إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسان بأغلبية ساحقة، إذ أيد 428 صوتاً في مجلس النواب بلا أي اعتراض قراراً يقضي بأن اللجنة الأولمبية الدولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بتعاونها مع الحكومة الصينية.

وصوّت المجلس بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد على قرار يندّد "بالإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة ضد الإنسانية" التي ترتكبها الصين بحقّ الأويغور وأفراد آخرين من جماعات الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، ويطالب باتخاذ إجراء في الأمم المتحدة.