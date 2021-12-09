سياسة
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تركيا تشهد بيع 2.8 مليون عقار في 11 شهراً
حسب بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، شهدت تركيا بيع نحو 2.8 مليون عقار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.
تركيا تشهد بيع 2.8 مليون عقار في 11 شهراً
نحو 2.8 مليون عقار بيع خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي / AA
9 ديسمبر 2021

شهدت تركيا بيع نحو 2.8 مليون عقار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، فإن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده، شهد إجراء 357 ألفاً و446 معاملة بيع عقار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بلغ عدد معاملات بيع العقارات 291 ألفاً و853.

وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، بلغ إجمالي معاملات بيع العقارات في تركيا، مليونين و768 ألفاً و262 معاملة.

وتَصدَّر بيع الشقق السكنية قائمة معاملات العقارات خلال هذه الفترة، بواقع مليون و231 ألفاً و524 معاملة، تلته معاملات الأراضي بـ482 ألفاً و845، ثم الحقول الزراعية بـ731 ألفاً و825.

وعلى صعيد الولايات التركية التي شهدت أكبر عدد من معاملات البيع العقارية، تصدرت إسطنبول القائمة بـ354 ألفاً و25 معاملة، تلتها أنقرة بـ192 ألفاً و505 معاملات، ثم إزمير بـ134 ألفاً و972.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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