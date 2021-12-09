لا يُعد الخلاف بين أهم قوتين في أوروبا جديدً، حيث أن جذوره تعود إلى فترة حكم رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، والرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول، إذ كان يملك كل منهما رؤيته واستراتيجيته الخاصة في التأكيد على قوة وعظمة بلاده في مواجهة التنافس والصراع العالمي.

فبعد أن تمكن القائدين الأوروبييْن من هزيمة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، سعى كلٌ منهما إلى قيادة أوروبا، ولكن التوجهات والمسارات المختلفة والمتضادة بينهما لتحقيق ذلك حددت شكل العلاقة بين قادة البلدين.

فأمام حرص بريطانيا حينها على بناء علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة والبلدان الأنجلوسكسونية، خارج الاتحاد الأوروبي، اعتبر ديغول ذلك، إدارة للظهر أمام الأوروبيين وطعنة تاريخية لهم.

ويبدو أن موقف بريطانيا إزاء الاتحاد الأوروبي لم يتغير منذ ذلك الوقت، فقد قررت في النهاية الخروج من الاتحاد، وبخاصةِ بعد أن بدأ جدار العلاقات مع بلدانه يتصدع، وعلى رأسهم فرنسا.

ولم يكن قرار خروج بريطانيا آنذاك من الاتحاد الأوروبي، بعد جولات طويلة وحادة من المفاوضات والمحادثات، إلا الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة بينها وبين فرنسا. حيث اعتبرت باريس، أن لندن لم تلتزم بالاتفاق المنصوص عليه بعد البريكست، والذي يقضي بالسماح للصيادين الأوروبيين بمواصلة العمل في بعض مناطق المياه البريطانية.

واندلع على ضوء ذلك، مؤخراً، نزاع حاد بين كل من فرنسا والمملكة المتحدة، حول الوصول إلى المياه الغنية بالأسماك في محيط جزيرة جيرسي، التابعة للمملكة المتحدة والقريبة من السواحل الفرنسية بحوالي 14 ميلاً فقط. وتبادل الطرفان أصابع الاتهام حول خرق بنود الاتفاقية، وفشلت اللجان الأوروبية في التهدئة بينهما، وسط إصرار كل طرف على موقفه ورفض التنازل والتفاوض.

وقد صادفت أزمة المياه بين البلدين التي لا تكاد تهدأ حتى تشتعل مجدداً، أزمة ديبلوماسية بينهما، وذلك بعد دخول بريطانيا في اتفاق "أوكوس" مع أستراليا والولايات المتحدة، الذي ألغت بموجبه كانبيرا صفقة الغواصات المبرمة مع فرنسا وتسبب ذلك في ضربة قوية وموجعة لها.

وصرح حينها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قائلا :" نحن نعرف انتهازيتهم الدائمة" وشبّه دور بريطانيا في حلف "أوكوس" بـ"العجلة الخامسة في العربة". واعتبر كثيرون ذلك بمثابة الازدراء الفرنسي لبريطانيا.

ولم تمض فترة قصيرة على اشتعال هذه الأزمات المتلاحقة بين البلدين، حتى فاقمت قضية غرق 27 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور الممر البحري الضيق المانش الواقع بين البلدين، الوضع سوءاً. والتقى في الأثناء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث حول الأزمة، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق جذري.

ونقلت فيما بعد صحف محلية وأجنبية، أن ماكرون وصف جونسون بـ"المهرج" وذلك خلال لقاء خاص له مع مستشاريه. وأثار ذلك غضب وحفيظة الجانب البريطاني.

كراهية متبادلة بين الفرنسيين والبريطانيين

يرى خبراء ومحللون أنه من الطبيعي أن تلقي التوترات الحادة بين البلدين، بظلالها على بقية مكونات المجتمعين. إذ أشارت العديد من التقارير والمصادر الإعلامية، أن حالة العداء المعلن بين بريطانيا وفرنسا بدأت تسود المناخ العام في كلا البلدين.

ووفق ما أشار إليه استطلاع للرأي أجرته مؤخرا مؤسسة YouGov فإن نسبة الفرنسيين الذين ينظرون بنظرة سلبية إلى بريطانيا ارتفعت إلى حوالي 42% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، مقابل 33% خلال شهر أغسطس/آب.

وهو الأمر ذاته بالنسبة للبريطانيين، الذي بلغت نسبة مهاجمي ومُديني للسياسات الفرنسية حوالي 40%.

وتشير التقارير إلى أن منسوب الكراهية والعداء المعلن بين الشعبين، تأجج وزادت حدته عقب التوترات والصدامات الأخيرة بين قادة البلدين، والتي عجزت الأطر الديبلوماسية عن احتوائها.

فمن جارين قارييْن وحليفين استراتيجييْن، يبدو أن فرنسا وبريطانيا قد وقفا اليوم على طرفي نقيض وبشكل حاد، يكاد يصعب احتواءه.