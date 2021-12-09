سياسة
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العراق يعلن انتهاء المهامّ القتالية لقوات التحالف وانسحابها من البلاد
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي انتهاء المهامّ القتالية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وانسحابها من البلاد.
العراق يعلن انتهاء المهامّ القتالية لقوات التحالف وانسحابها من البلاد
قوات التحالف الدولي تنهي مهامَّها رسمياً / AA
9 ديسمبر 2021

قالت وكالة الأنباء العراقية إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أعلن رسمياً انتهاء المهامّ القتالية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وانسحابها من البلاد.

وأضاف الأعرجي أن التحالف سيستمر في "التدريب والاستشارة والتمكين".

ولم يصدر تأكيد من قوات التحالف التي انتشرت في العراق لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الأعرجي إنه "انتهت جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأت العام الماضي".

من جانبه أكد رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق اللواء سعد معن خلال مؤتمر صحفي، أن "اجتماعاً عُقد في مقر الخلية حضره قائد حلف شمالي الأطلسي الفريق مايكل الدنمارك ونواب قائد التحالف الدولي ومدير الإدارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية ومدير مكتب التعاون الأمني في السفارة الأمريكية".

وأضاف أن "معاون رئيس أركان الجيش وقادة الأسلحة البرية والجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش والقوة الجوية ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة البيشمركة عرضوا القائمة الأولى حسب أولويات التعاون المؤسساتي التي تخطط القوات الأمنية العراقية والتحالف وبعثة شمال الأطلسي للتركيز على دورها المشترك خلال 24 شهر القادمة".

وتابع بأن "اللواء جون بريمر أكد في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخراً، أن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهامّ غير الانتقالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما اتفق عليه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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