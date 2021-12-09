سياسة
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العراق يسلّم إيران رفات 55 جندياً قُتلوا خلال حرب الثمانينيات
سلّم العراق الخميس، إيران رفات 55 من جنودها الذين قُتلوا في الحرب بين البلدين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وفق مصدر أمني. وعُثر على رفات الجنود في مناطق حدودية عراقية مع إيران في مناطق شهدت معارك بين الطرفين.
العراق يسلّم إيران رفات 55 جندياً قُتلوا خلال حرب الثمانينيات
خاض العراق وإيران حرباً عنيفة استمرت 8 سنوات خلّفَت نحو مليون قتيل من الجانبين وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار / Others
9 ديسمبر 2021

سلّم العراق الخميس، إيران رفات 55 من جنودها الذين قُتلوا في الحرب بين البلدين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في الشرطة العراقية للأناضول، مفضّلاً عدم نشر اسمه، إن بلاده "سلّمت الخميس رفات 55 جندياً إيرانياً قُتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في البصرة (جنوب)".

وأوضح المصدر ذاته أن "رفات الجنود الإيرانيين عُثر عليها في مناطق حدودية عراقية مع إيران في مناطق شهدت معارك بين الطرفين".

وخاض البلدان الجاران حرباً عنيفة استمرت بين أعوام 1980 و1988 خلّفَت نحو مليون قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير رسمية) وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

وتسود بين البلدين علاقات وثيقة منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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