اقترح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تأسيس لجنة لدى اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة أوضاع الأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال المؤتمر السادس عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلق الخميس في إسطنبول.

وقال شنطوب إن مجتمعات الأقلية المسلمة في البلدان غير الأعضاء لدى اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، تتعرض للعنف والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أنه على اتحاد برلمانات الدول المذكورة حل هذه المشكلة، ومد يد العون للمسلمين في تلك البلدان، وإيصال أصواتهم.

وأردف: "انطلاقاً من هذا المبدأ، أقترح تشكيل لجنة خاصة ضمن لجنة العلاقات السياسية والخارجية لدى اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح أن هذه اللجنة ستراقب حقوق الإنسان في البلدان التي تحتضن أقليات مسلمة، وتتابع مشكلاتهم من قرب ومؤسساتياً.

وأكّد أن اللجنة ستُعِدّ أيضاً تقارير حول هذه المواضيع، وتنقلها للرأي العامّ العالمي.