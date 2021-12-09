أعلنت فرنسا، الخميس، نيتها عدم المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، فبراير/شباط المقبل.

ونقل موقع "فرانس 24" المحلي عن وزير التعليم والرياضة الفرنسي جان- ميشال بلانكيه قوله إن "بلاده لن تقاطع "دبلوماسياً" دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، خلافاً لقرارات الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا".

وأضاف بلانكيه، في تصريح صحفي، أنه "لن يتوجه شخصياً إلى الصين في فبراير المقبل لحضور المباريات، إنما ستقوم الوزيرة المنتدبة للرياضة روكسانا ماراسينيانو بذلك".

ويأتي القرار غداة إعلان بريطانيا وكندا الأربعاء انضمامهما إلى الولايات المتحدة وأستراليا في "المقاطعة الدبلوماسية" لدورة بكين، وذلك احتجاجاً على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتواجه الصين انتقادات عدة على خلفية انتهاكات تمارس ضد أقلية الأويغور المسلمة.

وفي 2019، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".