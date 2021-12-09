سياسة
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وزير الداخلية التركي: 3250 شرطياً تركياً سيشاركون في تأمين مونديال قطر 2022
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن 3250 عنصراً من الشرطة التركية معظمهم من قوات مكافحة الشغب، سيشاركون في تأمين مونديال 2022 المقرر تنظيمه بعد نحو عام في قطر.
وزير الداخلية التركي: 3250 شرطياً تركياً سيشاركون في تأمين مونديال قطر 2022
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يكشف عن مشاركة 3250 شرطياً تركياً في تأمين مونديال قطر 2022 / AA
9 ديسمبر 2021

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 3250 عنصراً من الشرطة التركية معظمهم من قوات مكافحة الشغب، سيشاركون في تأمين فاعليات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر تنظيمها في قطر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صويلو عقب الاجتماع الختامي للمرحلة الثالثة من مشروع "تعزيز الرقابة المدنية على قطاع الأمن الداخلي".

وعلى صعيد آخر، أشار صويلو إلى أن عناصر الشرطة التركية ستؤمن بوابتين جمركيتين بالمجر.

وأوضح: "لقد تولّت الشرطة التركية مهمة تأمين بوابات صربيا الجمركية لمدة عامين، وسنفعل الشيء نفسه مع المجر، إذ ستؤمّن عناصرنا بوابتين من 3 بوابات جمركية هناك، بمشاركة 26 عنصراً بالمرحلة الأولى".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أزاحت قطر الستار عن "ساعة المونديال" في كورنيش العاصمة الدوحة، ليبدأ العد التنازلي لعام على بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2010، فازت قطر بحق استضافة البطولة، التي ستقام بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخباً.

مصدر:TRT عربي
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