قررت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الخميس، سحب فيلم "أميرة" من سباق جوائز الأوسكار 2022، بعد جدل واسع تجاهه، لما اعتبرته مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين "يشكك في نسب أبناء الأسرى الذين أُنجبوا عبر نطف مهربة لآبائهم".

جاء ذلك في بيان للهيئة الأردنية، نشرته على موقعها الرسمي، جاء فيه: "قررت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم (أميرة) من سباق جوائز الأوسكار 2022".

وأضافت الهيئة: "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمس بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى، بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال".

وأردفت: "وكان هذا أيضاً رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي جرى تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم أميرة من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة".

وزادت: "عُرض فيلم أميرة بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في عمان. وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية".

واختتمت: "لكن في ظلّ الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراماً لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم أميرة لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار".

واختار الأردن، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي ستُعلَن جوائزها في مارس/آذار المقبل.

وحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، يشكك الفيلم في نسب أبناء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، الذين أُنجبوا عبر "نطف مهربة" لآبائهم، الأمر الذي وصفه الفلسطينيون بـ"الخيال الهادف لتحقيق مكاسب فنية على حساب تضحيات الأسرى".

ويسلّط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة"، ولدت عبر نطفة مهربة لوالدها القابع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، لتُفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يجري تسليمها للعائلة.

وصُوّر "أميرة" بشكل كامل في الأردن عام 2019، وهو للمخرج المصري محمد دياب، وإنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين.