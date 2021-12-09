دعا رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في لبنان النائب جبران باسيل، الخميس، إلى "كسر" قرار حكومي يتيح للاجئين الفلسطينيين ممارسة المهن المحصورة بالمواطنين اللبنانيين.

كلام باسيل جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر غداة قرار لوزير العمل اللبناني يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة عشرات المهن الحرة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة وغيرها.

وقال باسيل، رئيس تكتل "لبنان القوي" النيابي (يضمّ 23 نائباً من أصل 128)، إنّ "قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور، وهو توطين مقنع (للفلسطينيين في لبنان) ومرفوض".

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزّع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.

وأضاف باسيل: "ندعو النقابات لكسره (قرار وزير العمل) أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم التزامه"، مشيراً إلى أن "هذه القضية لن تمرّ، ولن نسمح بانتزاع وظائف اللبنانيين بهذه الظروف".

ويمنع القانون اللبناني الأجانب، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب قرار وزير العمل الأخير.

والأربعاء، أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قراراً استثنى من قانون حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجّلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو المتزوج من لبنانية، والمولودين في لبنان من حَمَلَة بطاقة مكتومي القيد (لا يملكون هوية لبنان لأسباب مختلفة) مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن.

ومنذ أواخر 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، وأدت إلى انهيار مالي ومعيشي.

كما دفعت عشرات آلاف اللبنانيين، بينهم أطباء ومهندسون، للهجرة إلى بلدان أخرى.