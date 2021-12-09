سياسة
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الهند تكشف تفاصيل جديدة حول مصرع رئيس الأركان بحادث تحطم المروحية
كشف وزير الدفاع الهندي في إفادة قدّمها للبرلمان، المزيد من التفاصيل حول حادث تحطّم مروحية لقي رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات، مصرعه فيه.
الهند تكشف تفاصيل جديدة حول مصرع رئيس الأركان بحادث تحطم المروحية
وصول جثمان رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات إلى العاصمة نيودلهي / Reuters
9 ديسمبر 2021

أعلنت الهند، الخميس، أن المروحية التي لقي رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات، مصرعه فيها الأربعاء، فقدت الاتصال مع مراقبة الملاحة الجوية وتحطّمت قبل دقائق من موعد هبوطها المقرر.

جاء ذلك في إفادة قدمها وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، أمام البرلمان، غداة إعلان القوات الجوية مصرع "راوات" وزوجته و11 شخصاً آخرين في حادث تحطم مروحية بولاية "تاميل نادو" جنوبي البلاد.

وقال الوزير: "أقلعت أمس الأربعاء مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز Mi-17V5 من قاعدة سولور الجوية في الساعة 11:48 ظهراً بالتوقيت المحلي (06:18 ت.غ)"

وأضاف: "كان من المتوقع أن تهبط في مدينة ويلينجتون بالولاية بحلول الساعة 12:15 ظهراً، لكن خدمة مراقبة الملاحة الجوية في قاعدة سولور فقدت الاتصال بالمروحية الساعة 12:08 ظهراً".

ووفقاً لسلاح الجو، كان راوات (63 عاماً) في طريقه إلى كلية موظفي خدمات الدفاع بولاية "تاميل نادو" لإلقاء كلمة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووقع الحادث قرب بلدة "كونور" التابعة للولاية ذاتها.

وأشار سينغ إلى أن عدداً من السكان المحليين رصدوا حريقاً في الغابة قرب " كونور" وهرعوا إلى الموقع حيث "شاهدوا حطام طائرة مروحية عسكرية تحترق".

وأوضح أن الناجي الوحيد من الركاب الـ14 هو "فارون سينغ" قائد مجموعة سلاح الجو، الذي يشغل منصب المدير العام في كلية أركان خدمات الدفاع، وأنه يُعالَج حالياً في المستشفى العسكري بمدينة "ويلينجتون"، حيث تُبذل الجهود لإنقاذ حياته.

وأوضح وزير الدفاع أن "من بين الضحايا مستشار راوات لشؤون الدفاع لاكبندر سينغ ليدر، وضابط الأركان هارجيندر سينغ، و9 أفراد آخرين من القوات المسلحة، بينهم طاقم المروحية".

كما أمرت القوات الجوية بإجراء تحقيق في الحادث برئاسة المارشال الجوي مانفيندرا سينغ، ووصل المحققونن الأربعاء إلى "ولينغتون" وبدأ بالفعل التحقيق، حسب المصدر نفسه.

وأفاد سينغ بأن جثامين جميع الضحايا ستنقل إلى العاصمة نيودلهي مساء الخميس، مشيراً إلى أنه سيجري "حرق جثمان رئيس أركان الدفاع مع كامل التكريم العسكري"، حسب التقاليد المحلية.

وعُيِّن "راوات" أول رئيس أركان للجيش في الهند عام 2019، وهو منصب استُحدِث للتنسيق بين الأجهزة المسلحة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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