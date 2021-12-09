أعلنت إذاعة موزاييك التونسية وفاة شخص في حريق مقر حزب النهضة.

وذلك بعد أن نشب حريق، الخميس، في المقر المركزي لحركة "النهضة" التونسية بمنطقة مونبليزير بالعاصمة.

وأظهرت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من بناية الحركة.

وهرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان لإنقاذ الموجودين داخل مبنى الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائباً من 217).

وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم يصدر عن الحركة أو السلطات أي تعليق حول أسباب الحريق أو الخسائر الناجمة عنه. لكن وسائل إعلام عدة ذكرت أن نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، أصيب أثناء الحريق.