سياسة
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مصرع شخص في حريق للمقر المركزي "للنهضة" وأنباء عن إصابة نائب رئيس الحركة
اندلاع حريق، الخميس، في المقر المركزي لحركة "النهضة" التونسية بمنطقة مونبليزير بالعاصمة. وسيارات الدفاع المدني والإسعاف تهرع إلى المكان لإنقاذ الموجودين داخل مبنى الحركة.
مصرع شخص في حريق للمقر المركزي "للنهضة" وأنباء عن إصابة نائب رئيس الحركة
سيارات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان لإنقاذ المتواجدين داخل مبنى الحركة / Reuters
9 ديسمبر 2021

أعلنت إذاعة موزاييك التونسية وفاة شخص في حريق مقر حزب النهضة.

وذلك بعد أن نشب حريق، الخميس، في المقر المركزي لحركة "النهضة" التونسية بمنطقة مونبليزير بالعاصمة.

وأظهرت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من بناية الحركة.

وهرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان لإنقاذ الموجودين داخل مبنى الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائباً من 217).

وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم يصدر عن الحركة أو السلطات أي تعليق حول أسباب الحريق أو الخسائر الناجمة عنه. لكن وسائل إعلام عدة ذكرت أن نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، أصيب أثناء الحريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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