قدّم الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الرهن العقاري، اعتذاراً عن الطريقة التي سرّح بها 900 موظف عبر تطبيق زووم الأسبوع الماضي، قائلاً إنه "أخطأ في التنفيذ"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "Better.com" فيشال غارغ قد أعلن قرار فصل 900 موظف خلال اتصاله بهم في محادثة مرئية عبر تطبيق زووم، في واقعة أثارت انتقادات شديدة، لا سيما أنها حدثت قبل موسم العطل والأعياد.

وقال غارغ خلال المكالمة الجماعية: "لديّ أخبار ليست سارّة. السوق تغير الآن، ويجب أن نتماشى معه حتى يمكننا البقاء.. هذا الخبر لا تودون سماعه، لكن في النهاية هذا قراري وأود أن تسمعوه مني".

وأضاف: "إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت من المجموعة غير المحظوظة التي تقرر تسريحها. يمكنكم اعتبار أنفسكم مفصولين من العمل الآن".

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة قراره إلى تقلّبات السوق والأداء والكفاءة.

واتهم غارغ الموظفين المفصولين بـ"السرقة" من زملائهم وعملائهم لأن "إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعتين يومياً".

ونشرت مجلة فوربس رسالة قديمة كان قد أرسلها لموظفيه كتب فيها: "أنتم مجموعة بطيئة. أنتم مجموعة من الدلافين الغبية. يجب عليكم تغيير طريقة عملكم. أنتم تتسببون في إحراجي".

إلا أن غارغ تحت وطأة الانتقادات التي طالته، أعرب عن اعتذاره، وقال في رسالة نشرها على موقع الشركة إنه لم يُظهِر "القدر المناسب من الاحترام والتقدير" لأولئك الذين جرى تسريحهم وأنه قد أحرجهم بتصرفه.