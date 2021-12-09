أعلن الجيش الليبي، الخميس، القبض على مطلوب تابع لمليشيا الكاني التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لتورطه في قضية "المقابر الجماعية" بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لـ"اللواء 444 قتال" التابع للجيش الليبي، عبر صفحته على فيسبوك.

وأفاد البيان أن "مفرزة (قوة) خاصة من مفارز اللواء 444 قتال، وبالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أهم المطلوبين بمدينة ترهونة".

وأوضح أن المتهم يُدعى "جمعة خليفة الخالقي، التّابع لعصابة الكاني المتورط بدوره في عدد من قضايا الخطف والقتل والمقابر الجماعية".

وذكر البيان أنه "أُلقي القبض عليه بمنطقة، أبو سليم، بمدينة طرابلس عندما كان يختبئ في أحد المنازل وكان يتجول متنكراً تحت بطاقة شخصية ورخصة قيادة مزورة".

و"الكاني"، أو ما يُعرف باسم "اللواء السابع" ثم "اللواء التاسع"، هي مليشيا ليبية أسسها "الإخوة الكاني"، وعددهم 6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قُتل قبل تشكيل التنظيم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فرض عقوبات على تلك المليشيا، لقتلها مدنيين عُثر على جثثهم في مقابر جماعية وفردية بترهونة، فضلاً عن تعذيب وتشريد آلاف آخرين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدر النائب العام أوامر ضبط داخلية بحق 14 من التابعين لـ"الكاني"، فيما صدرت أوامر ضبط دولية بحق الإخوة محمد وعبد الرحيم وعبد العظيم. ولم يتبقّ على قيد الحياة من أبناء الكاني سوى عبد الرحيم وعبد الخالق ومعمر .

ومن حين إلى آخر، يُعثر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، وبلغ ما اكتُشف منذ يونيو/حزيران 2020، 89 مقبرة جماعية وفردية، وفق رصد الأناضول.

فيما بلغ عدد الجثث المستخرَجة من المقابر 243، جرى تحديد هويات 73 منها بعد إجراء فحص "DNA" (الحمض النووي).