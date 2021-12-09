سياسة
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عبر محفظة نوفي.. واتساب سيسمح للأمريكيين بالدفع بالعملات المشفرة
رئيس محفظة نوفي للعملات المشفّرة التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، فيسبوك سابقاً، يقول إن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق المراسلات واتساب.
عبر محفظة نوفي.. واتساب سيسمح للأمريكيين بالدفع بالعملات المشفرة
محفظة نوفي للعملات المشفرة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها عبر واتساب / Reuters
9 ديسمبر 2021

قال ستيفان كاسريل رئيس محفظة نوفي للعملات المشفّرة التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، فيسبوك سابقاً، إن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق المراسلات واتساب.

وقال كاسريل في تغريدة مساء الأربعاء، إن المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام المحفظة لا يؤثّر على خصوصية الرسائل والمكالمات على تطبيق واتساب.

وتعمل "ميتا بلاتفورمز" منذ عدة أشهر على تطوير تطبيق المحفظة في الوقت الذي عمدت فيه إلى تقليص خططها العالمية لإصدار عملة رقمية اسمها "ديم"، وذلك بفعل مخاوف تنظيمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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