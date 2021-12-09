سياسة
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موسكو: التوتر مع أمريكا بسبب أوكرانيا يهدد بتكرار أزمة الصواريخ الكوبية
وكالة إنترفاكس الروسية تقول إن موسكو ترى أن تصاعد حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يهدد بتكرار أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ووضعت تلك الأزمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً العالم على شفا حرب نووية.
موسكو: التوتر مع أمريكا بسبب أوكرانيا يهدد بتكرار أزمة الصواريخ الكوبية
موسكو ترى أن تصاعد حدة التوتر بينها بين والولايات المتحدة يهدد بتكرار أزمة الصواريخ الكوبية  / AFP
9 ديسمبر 2021

قالت وكالة إنترفاكس الروسية الخميس إن موسكو ترى أن تصاعد حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يهدد بتكرار أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله "كما تعلمون، قد يصل الأمر إلى ذلك الحد".

وأضاف: "إذا ظلت الأمور كما هي عليه، من الوارد جداً من تسلسل الأحداث أن تستيقظ لترى نفسك في وضع شبيه بذلك".

وكان ريابكوف يشير إلى المواجهة التي حدثت عام 1962، بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والتي وضعت العالم على شفا حرب نووية.

جاءت تصريحات المسؤول الروسي وسط تصاعد مخاوف الغرب من حشد روسيا قواتها قرب أوكرانيا.

وعبرت روسيا بدورها عن القلق من علاقات أوكرانيا الوثيقة مع حلف الأطلسي واتهمت كييف بحشد قواتها هي الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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