أفادت وكالات أنباء إيرانية بانفجار خطّ لمكثفات الغاز في مصفاة في جنوب غرب إيران، الخميس، بعد اصطدام حفار به، دون سقوط ضحايا.

ونقلت الإذاعة الإيرانية الرسمية عن رئيس مصفاة بيرشيان قوله: "لم يسقط ضحايا، وقوات الإنقاذ والعمليات موجودة في موقع الحادث، وقد أُغلِق الخط".

ونشرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء تقريراً مماثلاً.

وقال محمد أصغري المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية لوكالة نادي شباب الصحفيين للأنباء، إن إنتاج الغاز لم يتأثر بالحادث.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن إنتاجه لا يواكب الطلب المتزايد على الغاز الإيراني المدعوم بكثرة بسبب غياب الاستثمارات والشركاء الأجانب في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد عقوبات أمريكية.