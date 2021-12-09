سياسة
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انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بجنوب غرب إيران.. ما القصة؟
نشرت وكالات أنباء إيرانية أنباء حول انفجار خطّ لمكثفات الغاز في مصفاة في جنوب غرب إيران بعد اصطدام حفار به، دون سقوط ضحايا.
انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بجنوب غرب إيران.. ما القصة؟
انفجار خطّ لمكثفات الغاز في مصفاة في جنوب غرب إيران / Reuters
9 ديسمبر 2021

أفادت وكالات أنباء إيرانية بانفجار خطّ لمكثفات الغاز في مصفاة في جنوب غرب إيران، الخميس، بعد اصطدام حفار به، دون سقوط ضحايا.

ونقلت الإذاعة الإيرانية الرسمية عن رئيس مصفاة بيرشيان قوله: "لم يسقط ضحايا، وقوات الإنقاذ والعمليات موجودة في موقع الحادث، وقد أُغلِق الخط".

ونشرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء تقريراً مماثلاً.

وقال محمد أصغري المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية لوكالة نادي شباب الصحفيين للأنباء، إن إنتاج الغاز لم يتأثر بالحادث.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن إنتاجه لا يواكب الطلب المتزايد على الغاز الإيراني المدعوم بكثرة بسبب غياب الاستثمارات والشركاء الأجانب في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد عقوبات أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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