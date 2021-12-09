سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا: سنواصل إيواء ضحايا الاضطهاد والقمع والإرهاب
أصدرت وزارة الخارجية التركية بمناسبة "اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة"، بياناً أكّدت فيه أن تركيا ستواصل إيواء ضحايا الاضطهاد والقمع والعنف والهجمات الإرهابية.
تركيا: سنواصل إيواء ضحايا الاضطهاد والقمع والإرهاب
تركيا تؤكد مواصلتها إيواء ضحايا الاضطهاد والقمع والعنف والهجمات الإرهابية / AA
9 ديسمبر 2021

أكدت تركيا، الخميس، أنها ستواصل إيواء ضحايا الاضطهاد والقمع والعنف والهجمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، بمناسبة "اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة" الذي يصادف التاسع من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقالت الخارجية إن "اليوم يوافق الذكرى السادسة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تخصيص (اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة) والذي شاركت تركيا في تقديمه إلى الجمعية العامة للمنظمة".

وأشارت الوزارة إلى أن اليوم يصادف أيضاً الذكرى الثالثة والسبعين لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مضيفة: "تؤكد الاتفاقية المذكورة تعهد المجتمع الدولي بمنع وقوع هذه الجريمة الأشد خطورة ومعاقبة مرتكبيها، وتقدم تعريف قانوني للجريمة في القانون الدولي".

وشددت الوزارة على أن الإبادة الجماعية لا يمكن منعها إلا بالجهود المشتركة والصادقة للمجتمع الدولي بأسره، مضيفة: "من المهم أن تفي (جميع) الدول بالتزاماتها الناجمة عن اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتناسب مع نص وروح الاتفاقية".

وأردفت: "في هذا السياق، لا ينبغي تقويض الاتفاقية ولا استخدام هذا المصطلح، الذي له تعريف قانوني محدد، بشكل عشوائي".

وحذّرت الوزارة من أن "أي إساءة لاستخدام هذا المصطلح على أساس المصالح السياسية الضيقة لن تخدم المبادئ الأساسية لحفظ السلم والأمن والاستقرار الدوليين".

وأكدت أن تركيا حافظت على نهجها الإنساني التقليدي القوي على مدى تاريخها.

ولفتت إلى أنها ستواصل توفير المأوى لضحايا الاضطهاد والقمع والعنف والهجمات الإرهابية.

وأضافت أن "محاولات الدوائر الخبيثة (لاستغلال هذا المصطلح) ليست أكثر من دعاية سوداء تهدف لتشويه تقاليدنا ونهجنا المتجذر وتحريف الحقائق التاريخية".

وختمت: "وبهذه المناسبة، نحيي ذكرى جميع ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، وندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده المشتركة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الجسيمة بحق الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us