حذر البيت الأبيض الخميس من أنه سيتخذ "إجراءات أخرى" لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي "في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية".

وأضافت "إذا لم تتمكن الدبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعاً وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران".

واستأنفت الدول الكبرى، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المفاوضات مع إيران في فيينا حول برنامجها النووي، بهدف العودة للاتفاق الذي تم التوصل له عام 2015، وذلك بعد توقف استمر 5 أشهر.

غير أنه جرى تعليق تلك المفاوضات في 3 ديسمبر/كانون أول الجاري؛ بسبب عدم قدرة الأطراف على التوصل إلى اتفاق.

وتطالب إيران برفع كامل للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، كشرط للعودة للاتفاق السابق.

وانسحبت إدارة الرئيس ترمب من ذلك الاتفاق عام 2018، قبل أن تفرض عقوبات مشددة على إيران .