سياسة
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"سيدة العرب".. البحرين تفتتح "أكبر" كنيسة كاثوليكية بمنطقة الخليج
دشنت البحرين "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية بمنطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة، وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء.
"سيدة العرب".. البحرين تفتتح "أكبر" كنيسة كاثوليكية بمنطقة الخليج
الكنيسة بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد / AFP
10 ديسمبر 2021

أعلنت البحرين الخميس تدشين "أكبر كنيسة كاثوليكية" في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة، وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية "سيدة العرب" التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني أن عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح الكنيسة "الأكبر في منطقة الخليج العربي".

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن مسرورون.. سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس".

وتقع الكنيسة التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد، على بعد نحو 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط جنوبي البلاد.

ويقدّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين، هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين.

وأكد الأب فياض أن "مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع هم أبناء الله والجميع مرحّب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة".

والأسبوع الماضي وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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