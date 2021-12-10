قال العراق إنّ خفض إيران صادراتها من الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة تسبب بفقدان نحو 3400 ميغاوات من قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء.

جاء ذلك حسبما ورد في بيان لوزارة الكهرباء العراقية الخميس.

وقال البيان إنّ الاتفاقات المبرمة مسبقاً مع إيران تنص على تزويد العراق بـ70 مليون متر مكعب من الغاز يومياً في الصيف و50 مليوناً في الشتاء، إلّا أنّ إيران خفضت الغاز المُصدَّر إلى 8.5 مليون متر مكعب فقط يومياً.

وأوضحت الوزارة العراقية أن الخفض "تسبب في فقدان المنظومة الوطنية للكهرباء لنحو 3400 ميغاوات" من قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ولم يذكر البيان السبب وراء خفض إيران للغاز المُصدَّر إلى العراق، واكتفى بالقول إنّ "وزارة الكهرباء دخلت في مفاوضات جادة مع الجانب الإيراني لحثّها على التزام بنود العقد الموقع بين الطرفين".

وينتج العراق 19-21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقاً لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويُجري العراق مباحثات مع دول الجوار بينها تركيا والسعودية، لاستيراد الكهرباء عبر ربط شبكته مع منظومتها الكهربائية.

ومنذ سنوات يعتمد العراق على إيران وحدها باستيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، فضلاً عن الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جرّاء الحصار والحروب المتتالية، ويتسبب الانقطاع المتكرر للتيار باحتجاجات شعبية، خصوصاً في الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.