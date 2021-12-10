اتفقت واشنطن وتل أبيب الخميس على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما لا سيّما في ظل تصنيف إيران بأنّها "أكبر تهديد للسلام في العالم وعدم الاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ركّز على ملف إيران النووي.

وقال أوستن إنّ واشنطن "ستعزز التعاون الدفاعي مع إسرائيل لا سيّما في مجال الدفاع الجوي".

وأشار إلى أنّ بلاده "ستعمل أيضاً في اتجاه حل الدولتين للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

من جهته لفت غانتس إلى أنّ إيران "تشكّل أكبر تهديد للسلام في العالم وللاستقرار في المنطقة".

وأضاف أنّها تمثّل "تهديداً حيوياً لإسرائيل وأن برنامجها النووي هو وسيلة لنشر أيديولوجيتها المتطرّفة". وفق زعمه.

وشدّد غانتس على تأكُّد بلاده "من عزم الولايات المتحدة منع إيران امتلاك السلاح النووي"، مُشيراً إلى أنّ "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم على الثقة والمصالح المشتركة".

وتابع: "إسرائيل القوية والآمنة هي الوحيدة التي يمكن أن تمد يد السلام لجيرانها".

بدوره قال متحدّث الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية إنّ أي تصعيد إيراني بشأن الملف النووي "سيطرح تساؤلاً بشأن قدرة الدبلوماسية على تحقيق غايتها".

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة وشركاءها "لم يفرجوا عن أي أموال مجمّدة لإيران".

يشار إلى أنّ الإدارة الأمريكية أعلنت أنّها بصدد تحضير عقوبات جديدة ضد إيران "في حال فشلت المفاوضات النووية" الجارية في فيينا.

وفي وقت سابق من الخميس استُؤنِفَت جولة جديدة من المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران في فيينا حول البرنامج النووي لإيران.

ولا تزال المفاوضات تجري بشكل غير مباشر بين طهران وواشنطن، إذ يتنقّل دبلوماسيون من دول أخرى بينهما بسبب رفض إيران الاجتماع وجهاً لوجه مع المسؤولين الأمريكيين.