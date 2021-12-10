لقي 53 مهاجراً على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري وقع الخميس في جنوب شرق المكسيك، حسب ما أعلنت السلطات.

وقال مكتب المدّعي العام في ولاية تشياباس إنّ المهاجرين كانوا يسافرون سرّاً داخل شاحنة انقلبت على الطريق قرب توكستلا غوتيريس عاصمة الولاية، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة من الجرحى خطرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدّسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت، حسب ما أعلنت فرق الحماية المدنية للصحفيين.

وأعرب روتيليو إسكاندون حاكم الولاية عن "تضامنه" مع الضحايا، وأكد أن "المسؤوليات (عن الحادث) ستحدّد وفقاً للقانون".

وتقع ولاية تشياباس حيث وقع الحادث على مقربة من الحدود مع غواتيمالا بوابة الهجرة من أمريكا الوسطى (لا سيّما هندوراس والسلفادور) إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ويعد تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتّحدة داخل شاحنات طريقة معتادة لدى المهرّبين.