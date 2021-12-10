بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الخميس جهود إعادة إعمار قطاع غزة وإحياء مسار مفاوضات السلام بالشرق الأوسط.

والتقى لابيد أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في محادثات تعكس تقارب العلاقات بين مصر والحكومة الإسرائيلية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها لابيد للقاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتطرّقت المباحثات حسب البيان إلى "العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعياً للتوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

ونقل البيان عن شكري تأكيده مواصلة بلاده المساعي والاتصالات مع كل الأطراف "لخلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود".

ولفت إلى "جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع السُلطة الفلسطينية وأهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية الرامية إلى تعزيز ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة".

كما شدّد شكري على "الامتناع عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك المرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية، لما تُمثله من عائق أمام مساعي السلام وفرص التوصّل إلى حل الدولتين".

وتناولت المباحثات كذلك وفق البيان "سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين وأبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق الخميس وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث بشأن القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بالشرق الأوسط، وفق بيان للرئاسة المصرية.

بدوره قال لابيد في تغريدة عبر تويتر إنّه ناقش مع الرئيس المصري مشروعه المسمّى "الاقتصاد مقابل السلام" في قطاع غزة و"خطوات حكومة إسرائيل بكل ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية".

وكان لابيد أعلن عن خطة في سبتمبر/أيلول الماضي "لتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة، مشروطة بأن يوقف مسلّحو حماس هجماتهم ضد إسرائيل"، مضيفاً أنّ خطته "لا ترقى إلى أن تكون سياسة رسمية للحكومة".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ الخطة يجب أن تتعامل مع "قضية الأسرى والمفقودين".

وأردفت بأنّ لابيد ناقش الجهود الإسرائيلية لدعم السلطة الفلسطينية.

وأثار لابيد مخاوف إسرائيل من برنامج إيران النووي، كما عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات مدنية كالاقتصاد والطاقة والزراعة والتجارة، حسبما نقلت الخارجية الإسرائيلية.

وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي مهم على وجه الخصوص بالنسبة إلى إسرائيل، وهدفي هو تعزيز علاقاتنا الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية مع مصر. من المهم استمرار العمل على السلام بين دولتينا".

وتبذل مصر جهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب مواجهة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة استمرّت 11 يوماً في مايو/أيار الماضي.