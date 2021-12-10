أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ بلاده ستطلق قمرها الصناعي "توركسات 5B" في 19 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في المديرية العامة لشركة "توركسات" للاتصالات بالعاصمة أنقرة.

وقال إسماعيل أوغلو: "استلمنا مؤخّراً القمر 5B للاتصالات وسيجري إطلاقه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وبيَّن أنَّ إطلاق القمر التركي إلى الفضاء سيكون بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس"، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية.

وأكَّد قره إسماعيل أوغلو أنّ دخول "توركسات 5B" الخدمة سيزيد من قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفاً.

ولفت إلى أنّ القمر الصناعي سيخدم منطقة جغرافية واسعة تشمل تركيا والشرق الأوسط والخليج والبحر الأحمر والمتوسط وشمال وشرق إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومناطق مجاورة لها.

جدير بالذكر أنّ تركيا أطلقت قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/آب 1994.