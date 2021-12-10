سياسة
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ليخدم منطقة جغرافية شاسعة.. تركيا تطلق القمر الصناعي "توركسات 5B" خلال أيام
وفق وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو فإنّ تركيا ستطلق قمرها الصناعي "توركسات 5B" في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ليخدم منطقة جغرافية شاسعة.. تركيا تطلق القمر الصناعي "توركسات 5B" خلال أيام
قره إسماعيل أوغلو: دخول "توركسات 5B" الخدمة سيزيد من قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفاً / AA
10 ديسمبر 2021

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ بلاده ستطلق قمرها الصناعي "توركسات 5B" في 19 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في المديرية العامة لشركة "توركسات" للاتصالات بالعاصمة أنقرة.

وقال إسماعيل أوغلو: "استلمنا مؤخّراً القمر 5B للاتصالات وسيجري إطلاقه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وبيَّن أنَّ إطلاق القمر التركي إلى الفضاء سيكون بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس"، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية.

وأكَّد قره إسماعيل أوغلو أنّ دخول "توركسات 5B" الخدمة سيزيد من قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفاً.

ولفت إلى أنّ القمر الصناعي سيخدم منطقة جغرافية واسعة تشمل تركيا والشرق الأوسط والخليج والبحر الأحمر والمتوسط وشمال وشرق إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومناطق مجاورة لها.

جدير بالذكر أنّ تركيا أطلقت قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/آب 1994.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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